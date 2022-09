Die Steiermark ist gerade mitten in der Weinlese

Heuer Weinlese so früh wie nie

Am Dienstag hatten sie bereits ihren elften Lese-Tag im Weingut „Neue Heimat“, „wir hoffen aber in zwei Tagen fertig zu werden“, sagt Weinbauer Bastian Kaltenböck. Damit ihnen der Regen keinen Strich durch die Rechnung macht, wird heuer so früh wie nie gelesen. Da sind schnelle Hände der slowenischen Helfer sowie von Mama Herta gefragt. In wenigen Sekunden schneidet sie die Traube los: „Ich schaue, dass keine faulen oder vom Pilz befallenen Früchte mehr oben sind. Was vertrocknet ist, kommt dann beim Rebler raus.“