Energiefallen lauern überall

„In nur drei Schritten kommen Sie ganz einfach zu einem neuen Strom- bzw. Gasanbieter, kostenlos und ohne Risiko.“ So verführerisch war es auch am Mittwoch auf der Homepage der E-Control nachzulesen. Ich muss gestehen, auch ich habe in früheren Zeiten so manches Mal mit dem Gedanken gespielt, einen günstigeren Strom- oder Gasanbieter zu suchen. Meinem, bei dem ich seit vielen Jahren „Stammkunde“ bin, „Servus, mach’s gut“ zu sagen. Motto: Wenn’s billiger auch geht, warum nicht!