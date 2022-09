Für Gas statt 1600 nun mehr als 8000 Euro pro Jahr

Es ist in Zeiten wie diesen nicht einfach, einen Gasanbieter zu finden. Diese Erfahrung macht derzeit auch ein Tiroler (Name bekannt). Er war jahrelang Kunde eines Energieversorgers mit Sitz in Wien. Dort zahlte er im Vorjahr 1600 Euro jährlich für sein Gas – Verbrauch 28.000 kWh pro Jahr. „Im Frühjahr 2022 haben sie mir die Kosten auf 3000 Euro erhöht, im Juli wurde ich endgültig gekündigt“, sagt er. Er musste sich somit rasch nach einem neuen Anbieter umsehen. „Ich dachte natürlich als Erstes an die Tigas“, betont er.