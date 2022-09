Bringt man damit jedes Baby zum Einschlafen?

In einer kürzlich erschienenen Studie mit 21 Müttern und ihren Babys fanden japanische Forscher das scheinbar Unmögliche heraus: Eine garantierte Formel zum Einschlafen eines weinenden Babys. Und die lautet so: Das Baby soll fünf Minuten in gleichmäßigem Tempo herumgetragen, dann noch acht Minuten im Sitzen gehalten werden. Legt man das Baby anschließend in sein Bettchen, sollte es friedlich weiterschlafen.