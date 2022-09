Neuer Gönner: Finanzspritze für Gmunden aus Dubai

Gmunden im Europacup

Nicht nur im internationalen Geschäft - Gmunden steigt nächste Woche in die Champions-League-Quali ein und spielt zumindest bei Ausgaben von 120.000 Euro fix im Europacup - will man aber die neue Partnerschaft nutzen. Auch die Lücke in der heimischen Meisterschaft zu Finanzkrösus Vienna konnte verringert werden. „Ich fordere keinen Titel, aber die Meisterschaft wäre natürlich wünschenswert und gehört auch nach Gmunden“, so Thurner, der zumindest bei einigen Spielen in der Halle sein will. Die übrigens ebenfalls einen neuen Namen hat: Der Raiffeisen Sportpark!