Rottweiler attackiert Steirer und seinen Hund

Gegen 07.20 Uhr waren der 65-Jährige und seine Hündin am Ziegelteichweg in Windorf in der Gemeinde Seiersdorf Pirka unterwegs, als sie völlig unvermittelt von einer acht Monate alten Rottweilerhündin attackiert und gebissen wurden. Die junge Hündin dürfte laut Polizei zuvor aus einem Grundstück, vermutlich durch einen Sprung über den Zaun, entkommen sein.