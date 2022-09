An der Kittelfalte | Heitere Queen

Heitere Queen. Sie war ein Vorbild in Disziplin - aber doch auch ein Quell der Heiterkeit, die in der Vorwoche verstorbene Königin Elizabeth II. Dem widmet sich heute „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost. Sie hat ein paar „Spaßettln“ der Queen gesammelt. Etwa über eine Begebenheit auf Schloss Balmoral, wo die Queen einmal auf amerikanische Touristen traf, die keine Ahnung hatten, mit wem sie da gerade ins Gespräch gekommen waren. Arglos fragten sie sie, ob sie schon einmal der Queen begegnet sei. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagte sie „Nein“ - und zeigte auf ihren Leibwächter: „Aber er trifft sie regelmäßig.“ Der antwortete auf die Frage, wie sie denn so sei: „Sie hat einen wundervollen Sinn für Humor.“ Eine andere Anekdote kreist ebenfalls um das Erkennen bzw. Nicht-Erkennen der Königin: Als die Queen einmal einen kleinen Shop in Schottland betrat, wurde sie von der Verkäuferin mit den erstaunten Worten begrüßt: „Sie sehen ja aus wie die Queen!“ Und Elizabeth II antwortete: „Oh, wie beruhigend.“ Trost meint: „Es war ein strenges, ernstes, diszipliniertes Leben, das die Queen führte - über den Tod hinaus, wie das strikte Protokoll ihrer Trauerfeierlichkeiten zeigt. Diese Geschichten sind jedoch eine schöne Erinnerung daran, dass man mit Humor wohl auch die schwersten Bürden leichter tragen kann.“ Wobei: Die Königsbürde würde so mancher gerne tragen …