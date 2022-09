Haben Parteien 10.000 Tiroler Wähler vergessen?

Mehr als 10.000 Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen beziehen Leistungen aus der Tiroler Behindertenhilfe. 3500 Mitarbeiter sind bei der Argesodit in der Betreuung beschäftigt. Weiters kommen noch unzählige Angehörige und andere Unterstützungsnetzwerke hinzu. „Wir sind also sehr viele“, betonten am Montag Ludwig Plangger (Obmann), Vorstand Georg Willeit und Geschäftsführerin Gabriela Ebner-Rangger.