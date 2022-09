Queen: Öffentlichkeit sieht erstmals ihren Sarg

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr (MESZ) soll der Sarg mit der Monarchin an ihrer Residenz Holyroodhouse in Edinburgh ankommen. Am Montag sollen König Charles III. und seine drei Geschwister Anne, Andrew und Edward den Sarg zur St.-Giles-Kathedrale begleiten, wo er für 24 Stunden aufgebahrt werden soll.