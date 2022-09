Doskozil: Kanzlerkandidatur „eher ausgeschlossen“

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will zumindest bei der Nationalratswahl 2024 nicht als Kanzlerkandidat der SPÖ antreten. „In zwei Jahren würde ich es, realpolitisch gesehen, eher ausschließen“, sagte er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Kritik übte er an der Reaktion der Bundespolitik auf die steigende Migration. Den Weg, vieles im Burgenland über landeseigene Betriebe zu regeln, verteidigte er - ebenso die Pläne für Pflegestützpunkte im Land.