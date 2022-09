Personenzug krachte gegen Güterwaggons: Drei Tote

Iranische Familie unter den Verletzten

Die drei Todesopfer sind Kroaten, ihre Identität wurde am Samstag von den Behörden bestätigt, demnach starben zwei Bahnmitarbeiter, der Zugführer (52) und der Schaffner (60), sowie ein 17-jähriger Passagier aus Novska. Unter den Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben acht Ausländer, darunter ein Kind. Die Medien berichteten, dass es sich um iranische Staatsbürger handeln soll. Es soll noch ermittelt werden, ob sie in dem Personen- oder in dem Güterzug unterwegs waren. In dem Krankenhaus in Nova Gradiška wird Berichten zufolge eine fünfköpfige Familie aus dem Iran behandelt. Keiner der elf Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, befindet sich im Lebensgefahr. Laut Medien handelt es sich um das zweitschlimmste Zugsunglück seit der Unabhängigkeit Kroatiens.