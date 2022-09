Klagenfurt gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Inmitten internationaler Herausforderungen will Sturm Graz in der heimischen Fußball-Bundesliga den Kontakt zum Spitzenduo Salzburg und LASK nicht komplett verlieren. Zwischen dem perfekten Start in die Europa-League-Gruppenphase gegen Midtjylland und dem kommenden Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam sind die Steirer am Sonntag (17.00 Uhr) bei Austria Klagenfurt zu Gast. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie HIER mit dabei!