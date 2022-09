Wer lebt in der „Queen-Wohnung“ im Gemeindebau?

Nur ein einziges Mal war die Queen zu Gast in der Bundeshauptstadt und besuchte im Zuge dessen auch einen Gemeindebau. In einer kleinen Wohnung im Marshallhof im 22. Bezirk hat die Queen am 7. Mai 1969 gemeinsam mit den damaligen Bewohnern Elisabeth und Walter Chlumetzky eine Tasse Tee und den Ausblick über Wien genossen.