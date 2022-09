Ukraine-Kunst: Der Körper als Schlachtfeld

Mit ihrem Baby im Arm entkam die Künstlerin Maria Kulikovska dem Krieg in der Ukraine - nicht das erste Mal, dass die auf der Krim Geborene mit den Themen Flucht, Vertreibung, Krieg, Gewalt und Ausgrenzung zu tun hat. Ihre schlimmen Erfahrungen verarbeitet sie in ihrer Kunst, so war sie vor einigen Monaten auch in Berlin zu Gast, um eine Performance abzuhalten.