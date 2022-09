Ist Skifahren noch vertretbar?

Dem Skisport schmilzt allmählich die Daseinsgrundlage weg. Selbst bei klimabewusstem Verhalten wird die Schneedecke in Österreich schon in den nächsten Jahrzehnten weiter abnehmen, das Gletschersterben ist nach derzeitigem Stand nicht zu verhindern. Der ÖSV steht vor dem Dilemma, Ökologie und sportliche Ziele abwägen zu müssen - und arbeitet an einer Strategie für die Zukunft, was das Sommertraining betrifft. Auch der Wintertourismus steht vor tiefgreifenden Veränderungen.