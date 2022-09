Lehrerin hilft nicht nur in den Klassen mit

Man muss nicht Leopold oder Leopoldine heißen, um „Poldi der Woche“ zu werden. Geschafft hat das diese Woche auch Mareike Mittmasser aus Erlauf im Bezirk Melk. Die 32-jährige zweifache Mutter unterrichtet beruflich in der Volksschule in Golling, ist aber auch abseits ihrer Klassen sehr aktiv. In der Trachtenkapelle Erlauf spielt sie die Klarinette und hilft darüber hinaus auch im Jugendblasorchester und in der Kantine des örtlichen Fußballvereins aus. „Auch bei der jährlichen Müllsammelaktion in der Gemeinde ist Mareike stets mit von der Partie“, findet man im Mostviertel lobende Worte. Kennen auch Sie jemanden, der etwas Besonderes geleistet hat, und würden dieser Person gerne eine Auszeichnung verleihen? In Anlehnung an unseren Landespatron, den heiligen Leopold, holen wir Helden des Alltags vor den Vorhang.