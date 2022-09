Stadtchef will für neuen Wirt Geld locker machen

Hausmannskost an Wochenenden

Für das Gasthaus Kumpl hat es sich SP-Stadtchef Paul Mahr selbst zur Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden. „Möglicherweise kann das Traditionsgasthaus ja mit Unterstützung der Stadt doch noch weitergeführt oder als Heuriger am Wochenende mit regionalen Produkten betrieben werden. Der wunderschöne Gastgarten würde sich auf jeden Fall bestens dafür eignen“, führt er aus. Um neben den vielen Fast-Food-Restaurants weiterhin auch die österreichische Gasthauskultur in Marchtrenk hochhalten zu können, würde Mahr ein engagiertes Wirtepärchen bevorzugen, das an Wochenenden gute, heimische Hausmannskost serviert. Und sichert dafür schon vorab die Unterstützung der Satdt zu: „Alles ist veraltet und renovierungsbedürftig, und auch die Küche entspricht nicht mehr dem neuesten Stand. Uns ist bewusst, dass wir da was machen müssen“, betont der Bürgermeister.