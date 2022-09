Lovric nach Superlauf: „Mourinho war brennheiß!“

Spielte in jeder Partie!

Lovric hat mit seinem Transfer nach Norditalien alles richtig gemacht: In fünf Partien zweimal in der Startelf, dreimal „Joker“. Und Udinese lacht von Platz vier, feierte drei Siege in Folge, ist seit vier Partien ungeschlagen! Und sogar die einzige Pleite – das 2:4 bei Meister Milan – war ein Highlight. „Ein Traum, vor 70.000 Tifosi im San Siro zu spielen!“, erzählt Sandi.