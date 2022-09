Mädchen vergewaltigt? Freispruch für 19-Jährigen

Reichlich Alkohol konsumiert

Was nun am 11. Mai in Weyer geschehen ist, war Gegenstand des Prozesses in Steyr. Sowohl der Syrer als auch das ukrainische Mädchen mit Familie waren im Mai in der Unterkunft in Weyer untergekommen. Am Tattag trafen sie sich mit anderen Jugendlichen. Dabei sei auch Alkohol getrunken worden. Während des Treffens waren der Angeklagte und die 15-Jährige 30 Minuten lang verschwunden. In dieser Zeit soll sich der 19-Jährige in der Nähe der Bahngleise an dem Mädchen vergangen haben.