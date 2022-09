17-Jährige will musikalisch am Ball bleiben

Musikalische Familie

Durch die Teilnahme an einem Wettbewerb über die Musikschule Wolkersdorf gewann sie die Single-Aufnahme unter anderen mit Produzent Philipp Krikava im Zillertal. Nebenbei wird auch gemeinsam mit der Mama im Musikverein aufgespielt - hier präsentiert sie ihr Können an der Querflöte oder dem Klavier. Zum Ausgleich beweist die Schülerin auch noch Ballgefühl. Seit ihrem 6. Lebensjahr kickt Julia beim Fußballverein: „Zuerst bei den Buben, mittlerweile mit der Frauen-Kampfmannschaft des SC Kreuttal in der Gebietsliga.“