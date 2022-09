Warum die Suizidrate so stark gesunken ist

Rasche Hilfe für Menschen in einer seelischen Notlage

In Tirol wurde in den vergangenen Jahren ein breites Netzwerk an Anlaufstellen für Menschen in einer Krisensituation gesponnen. Lange Tradition hat die Telefonseelsorge. „Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und der Veränderungen. Veränderung erzeugt Unsicherheit und diese schlägt sich auch im Alltagsleben nieder“, fasst Astrid Höpperger, Leiterin der Telefonseelsorge Innsbruck, die aktuelle emotionale Großwetterlage zusammen.