Spott für rauchende, adipöse Gesundheitsministerin

Auch inhaltliche Kritik an Coffey

Allerdings gab es auch inhaltliche Kritik an Coffeys Ernennung. So hatte die Abtreibungsgegnerin kürzlich im Parlament dagegen gestimmt, sogenannte Abtreibungspillen für den Gebrauch im eigenen Zuhause zuzulassen. Dem Sender Sky News sagte die gläubige Katholikin nun: „Ich bin eine absolute Demokratin, und diese Frage ist erledigt, deshalb werde ich nicht versuchen, irgendwelche Aspekte der Abtreibungsgesetze rückgängig zu machen.“ Coffey gilt als engste Vertraute der neuen Premierministerin Liz Truss, die sie am Dienstagabend zusätzlich zur Vizeregierungschefin ernannt hatte.