„Noch nicht realisiert, dass ich Geld verdiene“

Der sie diese Woche in die Schweiz zum nächsten Turnier führt. Die Anreise war speziell. Vom wunderschönen Golfplatz auf Åland, einer mit weitgehender politischer Autonomie ausgestatteten Region Finnlands, ging es zwei Stunden mit der Fähre nach Schweden. Es folgte eine zweistündige Busfahrt zum Flughafen nach Stockholm. Von dort flog Emma nach Zürich. Die letzte Etappe zum Golfpark Holzhäusern am Zugersee absolvierte die Niederösterreicherin mit ihrem tschechischen Caddie Tomas Podrabsky per Auto.