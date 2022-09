Immer mehr Tierheime verhängen Aufnahmestopps

„Tierecke“ & Co. helfen im Notfall

In einem solchen Fall ist es wichtig zu wissen, dass sie Hilfe bekommen können. Es gibt Organisationen und Vereine, die Tierhaltern bei finanziellen Problemen unterstützen, wie etwa in Wien die Volkshilfe mit „A G’spia für’s Tier“ oder auch diverse Tiertafeln. „Allen, die in Not geraten, empfehlen wir, sich zuerst zu informieren, welche Möglichkeiten es in ihrer Umgebung bzw. ihrem Bundesland gibt“, so Weissenböck. Auch bei der „Krone“-Tierecke haben sich finanzielle Hilfsansuchen aus ganz Österreich verdoppelt - das Team unterstützt in Not geratene Halter und deren Vierbeiner mit Futter und bei Tierarztkosten.