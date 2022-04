Preise steigen stark: Haustiere werden zum Luxus

„Das liegt nicht nur an Getreide und Fleisch - beides wurde am Weltmarkt deutlich teurer - auch unsere Lieferanten haben Probleme, die Rohstoffe zu kriegen, weil vieles davon sonst aus der Ukraine kommt. Auch das Aluminium für die Dosen ist kostenintensiver geworden, dazu Diesel und vieles mehr.“ Aber ihm ist wichtig zu betonen: „Das tatsächliche Ausmaß der Teuerung können wir gar nicht 1:1 an die Kunden weitergeben, das wäre viel zu viel. Wir schlucken das selber, indem wir die Gewinnmarge deutlich verringert haben.“ Jedoch: Wie lange das noch so geht, lässt sich derzeit nicht sagen.