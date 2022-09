Niederländische Soldaten üben im Burgenland

Es ist allerdings das erste Mal, dass ein holländisches Kontingent ins Burgenland verlegt worden ist. Ziegler empfindet es als wichtig die Bevölkerung über den Aufenthalt zu informieren, um Sorgen oder Gerüchten vorzubeugen. Ebenfalls eine wichtige Information sei, dass auch am Wochenende geübt werde, meint Ziegler. „Auf markierten Wegen sind immer wieder Radfahrer und Wanderer unterwegs. Sie bitten wir sich in den Schaukästen oder auf der Homepage zu informieren, wo wandern oder Radfahren wann sicher ist“, so Ziegler. Speziell am 17. und am 18. September wird durchgehend geübt.