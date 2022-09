Klimabonus für Asylwerber: Wird nun nachjustiert?

„Klare rechtliche Voraussetzungen“

„Ich gehe davon aus, dass dies in dem zuständigen Ressort auch passieren wird“, meinte Karner in Richtung des Klimaschutzministeriums von Leonore Gewessler (Grüne). Bei der Auszahlung gebe es jedenfalls „klare rechtliche Voraussetzungen“ für bestimmte Personengruppen, dies sei an den jeweiligen Aufenthaltsstatus gebunden, nämlich wie lange jemand im Lande ist, so Karner.