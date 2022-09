Ärger über Husch-Pfusch bei der Begegnungszone

Hoppla! Über Nacht verwandelte sich der Hauptplatz in eine Begegnungszone. Eine mediale Ankündigung sowie eine politische Debatte im Vorfeld fehlten. Und auch der dafür zuständige Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) will davon nichts gewusst haben: „Es gab einen Kommunikationsfehler auf Beamtenebene, die Markierung wurde voreilig angebracht. Ich habe die Verordnung unterschrieben. Das Land wies aber auf einen fehlenden Beschluss im Gemeinderat hin, weshalb ich den Termin am 22. September noch abwarten wollte.“ Es seien noch Kompetenzfragen offen, die nachträglich geregelt werden können. Die Verordnung der Zone gilt aber uneingeschränkt.