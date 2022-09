Schick in Tracht für die Oktoberfest-Zeit

Trend verlangt mehr Tradition

Wer dabei auf Nummer sicher gehen will, sollte sich vom Fachhandel beraten lassen. Seit 30 Jahren eine gute Adresse in Vorarlberg ist „Landhausmode Lenz“. „Die Tracht muss einfach sitzen“, nennt Geschäftsführerin Kerstin Fischer das wichtigste Kriterium. Zudem sei die Zeit der großen Experimente vorerst vorbei: „Man sieht bei den neuen Kollektionen, dass die Trachtenmode wieder traditionell wird - so wie früher.“