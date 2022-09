Top-Transfer! Hinteregger lässt keinen kalt

Für manche eine Reizfigur, für die meisten ein am Boden gebliebener Held. Dennoch beendete der Verteidiger im Sommer seine Karriere, obwohl erstmals die Gruppenphase der Champions League gelockt hat. Statt gegen Tottenham oder Marseille zu spielen, beobachtet „Hinti“ nun für die „Krone“ Salzburg in der Königsliga. Ein besonderes Vergnügen für unsere Leser, seine Kolumnen werden für Aufsehen sorgen. Weil alles - egal, welche Aufgabe dieser Tausendsassa in Angriff nimmt - nur mit 100-prozentiger Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung erledigt wird.