Altachs Erklärungsbedarf nach der ersten Halbzeit

Was nach sieben Spielen bleibt, ist der Erklärungsbedarf für die vielen mageren Auftritt der Rheindörfler in den ersten 45 Minuten. Ob es an Klose liegt, weil er die Mannschaft mit zu viel Vorsicht ins Rennen schickt oder ob sich die Spieler zu Beginn nicht trauen das Heft in die Hand zu nehmen, können Sie alle nur selbst beantworten. Fakt ist, dass die Rheindörfler - wollen sie wieder erfolgreich Fußball spielen - die Anfangsschwäche ablegen müssen.