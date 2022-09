Überraschende Niederlagen von Spanien & Slowenien

Basketball-Weltmeister Spanien wie auch Titelverteidiger Slowenien haben bei der Basketball-EM am Sonntag überraschende Niederlagen hinnehmen müssen. Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic verlor in Köln gegen Bosnien-Herzegowina mit 93:97 (52:49), Spanien unterlag in Tiflis Belgien überraschend mit 73:83 (33:32).