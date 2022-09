Die Wahrheit siegte über China

„Umerziehung“ beziehungsweise „Gehirnwäsche“ sind in konfuzianisch geprägten Systemen normalerweise schon mit Zwang verbunden. Im Falle Chinas kommt noch eine Verschärfung durch den totalitären Kommunismus hinzu. Widerstandsgeist wird mit allen Mitteln gebrochen. In der Uigurenprovinz heißt das „Ent-Radikalisierung“. Nach einer Welle von islamischem Terror war das ganze Volk vom Regime in Peking in Sippenhaft genommen worden.