Uigurin klagt: „Man zwingt uns Chinesen zu werden“

Kein Kontakt zu Eltern - sie sitzen im Gefängnis

In Österreich leben laut Abla mittlerweile knapp 500 Uiguren. „Wir sind viele geworden, vor 17 Jahren waren wir nur fünf Leute“, doch in den vergangenen vier Jahren, als die Internierungskampagne in Xinjiang begann, habe die Zahl massiv zugenommen. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie in Linz und arbeitet als Altenpflegerin. Zu ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder hat sie seit vier Jahren keinen Kontakt, sie sind in China in Haft.