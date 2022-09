BP-Wahl: Drei Bewerber erhielten eine Nachfrist

Stimmzettel: Weitere Vergrößerung wäre eine Überraschung

Freilich wäre es eine Überraschung, sollte sich der Stimmzettel damit weiter vergrößern - das legt zumindest ein Blick in die Vergangenheit nahe: So nutzte etwa Marschall auch schon bei seinem Antritt 2016 die Nachfrist - und hatte dann auch am Ende dennoch nicht einmal ein Viertel der nötigen Unterstützer. Nach Ablauf der Nachfrist am Dienstag zählt die Wahlbehörde noch einmal die Unterstützungserklärungen. Am Donnerstag tritt sie dann neuerlich zusammen, um (wie vom Gesetz vorgesehen am 31. Tag vor der Wahl) die Wahlvorschläge abzuschließen und kundzumachen. Dann können die Stimmzettel in Druck gehen.