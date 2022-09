„Depressionen kann man auch Kindern erklären!“

Also setzte sie sich eines Tages einfach hin und begann zu schreiben: „Damals hat uns im Garten immer ein Igel besucht, so kam ich auf die Figur von Igelino und die Idee, die Informationen in Tiergeschichten zu verpacken.“ Diese Geschichten stehen im Zentrum ihrer Bücher. Doch es finden sich darin auch Tipps für Eltern, wie sie mit Kindern über solche Themen ins Gespräch kommen können. „Generell ist für Kinder all das normal, was auch für Eltern normal ist“, unterstreicht Pongratz die Wichtigkeit der Aufklärung der Eltern. Je besser diese also über solche Probleme sprechen können, desto unverkrampfter gehen auch Kinder damit um.