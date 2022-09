Lisi Metzler: „Habe immer gerne Anderen geholfen“

In der Tat: Bürgermeister Markus Linhart war so angetan, dass er sie bat, als Stadtvertreterin bei seiner ÖVP Mitverantwortung zu tragen. Was Lisi dann auch tat, unter anderem war sie über viele Jahre Vorsitzende des Kinder- und Familienausschusses. Parallel dazu leitete sie von 2000 bis 2020 die Ortsgruppe der „GUTA-Bregenz“ - eine Frauenbewegung, die Sozialaktionen durchführt und so Spenden für bedürftige Familien lukriert.