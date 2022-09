Helene Fischer holt ihre Vergangenheit wieder ein

Seinem Ex-Partner geht man lieber aus dem Weg – so denken wohl die meisten. Nicht aber Helene Fischer! Denn: für das langersehnte Konzert in Bad Hofgastein am 1. Oktober wird mit ganz besonderen Bildern geworben. Das liegt vor allem an der Fotografin der besagten Aufnahmen: Anelia Janeva – Ex-Verlobte von Helenes Partner Thomas Seitel. Jahrelang setzte Janeva die Shows von Schlagerqueen Helene bildlich in Szene. Bis heute sind die Fotos, die Fischer unter anderem im silbernen Mini-Glitzerkleid zeigen, im Umlauf.