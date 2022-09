Bote stahl 800 Packerl: Beute im Internet verkauft

Der Beschuldigte hatte sich dabei vorwiegend auf Retourwaren konzentriert, da von den Firmen in den überwiegenden Fällen bereits Entschädigungen oder Rücküberweisungen stattgefunden haben und die Waren somit den Bestellern nicht mehr in Rechnung gestellt wurden. In einigen Fällen eignete er sich eigene Retourwaren an, also Bestellungen, die er selbst durchgeführt hatte und wieder zurücksendete.