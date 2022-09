Aus der Gramai hinauf zur Lamsenjochhütte

Kräfte sparen für den Schlussanstieg

Bald verwandelt sich die Route in einen Steig, der durch einen lichten Birkenwald bzw. durch Latschen zieht. In der Folge quert er die Flanke links über dem Gramaier Grund. Für den Schlussanstieg durch den steilen Hang auf das Lamsenjoch gilt es, Kräfte zu sparen: Hier zieht der Steig in vielen Serpentinen das steile (Schutt-)Gelände empor (Vorsicht beim Abstieg!). Zuletzt wandern wir links hinüber zur stattlichen Lamsenjochhütte.