Ein steirischer Wikinger auf großer Fahrt

Schiffspläne aus Norwegen

Den Grundstein für diese aufsehenerregende Fahrt liegt am Waldschacherteich südlich von Graz, wo Sovinz eine Hütte hat. „Dort sieht es aus wie an einem nordischen Fjord, und ich habe mir gedacht: Da passt ein Wikingerschiff her!“ Gemeinsam mit seinen Kindern werkelte der Mediziner sechs Jahre lang am Schiff, das es auf zehn Metern Länge und 800 Kilo bringt. „Wir sind nach Oslo gefahren und haben uns ein originales Wikingerschiff angeschaut. Ich habe die Pläne dann ungefähr auf 1:2 verkleinert.“