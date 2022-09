War mit Tod bedrohte Ärztin genügend beschützt?

Noch vor dem tragischen Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr aus Seewalchen/A. hatten SPÖ-Nationalräte am 30. Juni eine schriftliche Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gerichtet. Die Medizinerin war in sozialen Medien von Hasspostern u a. mit Mord bedroht worden. „Drohungen gegen Gesundheitspersonal – was tun Sie, Herr Innenminister?“, lautete der Titel der parlamentarischen Eingabe, deren Beantwortung seit Mittwoch nun endlich vorliegt. „Erstmals gibt der Minister zumindest oberflächlich für die Bevölkerung bekannt, welche Schritte in der Causa Kellermayr gesetzt worden sind“, betont die oö. SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz.