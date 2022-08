Weihnachtsbeleuchtung bleibt in Linz unverändert

6000 Euro für Stromkosten

„Die Stromkosten von zuletzt 6000 Euro werden sich wohl erhöhen, aber das ist überschau- und leistbar“, so Luger. Eine Abwälzung der Kosten auf die Wirtschaftstreibenden ist nicht geplant. Der Stadtchef ist auch der Meinung, dass Weinhachtsbeleuchtung für eine gemütsvolle und angenehme Atmosphäre, besonders in diesen doch angespannten Zeiten sorge. „Außerdem tragen wir damit dazu bei, die Linzer Straßen in der kälteren Jahreszeit etwas zu beleben“, führt er aus.