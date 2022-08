ÖSV-Speedgirls fahren die ersten Saisonsiege ein

Beachtlich: Für Nußbaumer war es erst der zweite Tage auf Speedskiern, nachdem sie sich am Ende der vergangenen Saison bei einem Sturz in Garmisch (D) an der Schulter verletzt hatte. Auch für „Mittrainiererin“ Maier, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit sehr schweren Verletzungen zu kämpfen und nach der vorigen Saison ihren ÖSV-Kaderstatus verloren hatte, war es ein Auftakt nach Maß. Die Tirolerin Lena Wechner kam in La Parva zweimal auf Rang vier, die Steirerin Anna Schilcher fuhr zweimal auf Position fünf.