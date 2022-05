Kaderlose Mittrainierer und mit 48 noch fit genug

Leitinger entscheidet erst über Karriere-Fortsetzung

Weiter im Herren-A-Kader scheint Roland Leitinger auf. Der Vize-Weltmeister von 2017 im RTL aus St. Marin/Lofer wird aber erst im Spät-Sommer entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzen kann. Das ist auch mit seiner Skifirma (Salomon) so abgestimmt. Der Pinzgauer, der am Freitag seinen 31. Geburtstag feiert, arbeitet nach seinem dritten Kreuzbandriss am Comeback.