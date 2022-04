Ein schmerzhaftes Saisonende für zwei ÖSV-Asse

Die 23-jährige Vorarlbergerin war beim Super-G in Garmisch unglücklich zu Sturz gekommen. „Ich bin so aufgeschlagen, dass ich in der linken Schulter eine Gelenksabsprengung der Stufe zwei erlitten habe“, verrät die Heeressportlerin, die zudem im Gesicht Schürfwunden erlitt. „Zum Glück muss die Verletzung erst ab Stufe drei operiert werden.“ Nun ist für drei bis vier Wochen Ruhe angesagt, die letzten Saisonrennen in Nauders fallen flach.