„Ohne Dünger steigt der Preis für Lebensmittel!“

Der drohende Verkauf der Borealis-Düngemittelsparte an den tschechischen Agrofert-Konzern ruft, wie berichtet, harsche Kritik des NÖ Bauernbundes hervor. „Und die Entwicklung in Europa bestätigt unsere Bedenken“, sagt Obmann Stefan Pernkopf. In Deutschland und Polen haben Stickstoffdünger-Erzeuger bereits die Produktion heruntergefahren. Der Grund: hohe Gaspreise.