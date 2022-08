Mafia-Memorabilien von Al Capone & Co. versteigert

Ein von Mafioso Al Capone handgeschriebener Brief und eine Medaille, die einst dem Gangsterboss Meyer Lansky gehörte, zählen zu den Hunderten Stücken, die am Sonntag im US-Bundesstaat Kalifornien versteigert wurden. Außerdem kamen im Rahmen der Auktion „The Mob: A History of Organized Crime‘s Most Notorious Artifacts“ Pistolen, Briefe, Kleidungsstücke, Möbel, Fotos und andere Andenken an berühmte und berüchtigte Personen unter den Hammer.