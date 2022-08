Wöginger will 20 Überstunden von Steuer befreien

Derzeit sind die ersten zehn Überstunden in der Höhe eines Maximalbetrages von 86 Euro steuerfrei. Wöginger will, dass in Zukunft die ersten 20 Überstunden in einer Höhe von 200 Euro steuerbefreit sind. Dieses Zuckerl wird kostspielig: Der Fiskus müsste einen Millionenbetrag in zweistelliger Höhe lockermachen. Gespräche mit Wirtschaftsminister Martin Kocher gibt es schon.