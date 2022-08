Weitere Arbeitsmarkterholung: 296.647 ohne Job

Die Arbeitslosenquote lag bei 5,6 Prozent, der niedrigste Juli-Wert seit 2008. „Im langjährigen Vergleich erweist sich der Arbeitsmarkt als sehr robust“, erklärte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). In den kommenden Monaten könnte sich die Lage jedoch eintrüben. Es sei davon auszugehen, dass „der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Verwerfungen den Arbeitsmarkt in zunehmendem Ausmaß negativ betreffen“, so Kocher.